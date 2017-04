BLUE ÖYSTER CULT: Langjähriger Produzent Sandy Pearlman verstorben

Der langjährige BLUE ÖYSTER CULT-Produzent Sandy Pearlman ist im Alter von 72 Jahren gestorben.

Im Dezember hatte Pearlman eine Hirnblutung erlitten, in dessen Folge er nicht mehr fähig war zu gehen oder zu sprechen. Pearlmans Zustand soll sich in den letzten Wochen stetig verschlechtert haben, bis er am 26. Juli verstarb.Pearlman war nicht nur als Produzent, sondern auch als Songwriter und Manager aktiv und bekam Zeit seines Lebens 17 Gold- und Platin-Schallplatten verliehen. Bekannt wurde er durch die Produktion der meisten Alben von BLUE ÖYSTER CULT, angefangen mit dem 1972er Debüt der Band.