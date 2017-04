IRON MAIDEN im WACKEN Livestream

IRON MAIDEN sind mit ihrer Book Of Souls World Tour seit Ende Februar unterwegs und haben 72 Konzerte vor über 1,5 Millionen Fans gespielt, in 36 Ländern und sechs Kontinenten. Das Finale ihrer Welttournee geben Iron Maiden am Donnerstag, 4. August auf dem Wacken Open Air - ARTE Concert zeigt die komplette Show der Metal-Ikonen im Livestream! Die spektakuläre Performance wird aufwändig gefilmt und ist weltweit abrufbar - ein Erlebnis auch für alle, die den Auftritt nicht vor Ort miterleben können.





Ron Smallwood (Manager Iron Maiden): „Wir haben uns entschieden die Tour beim Wacken Festival zu beenden – es erschien uns ideal, das letzte Konzert dieser magischen Tour vor 80.000 wahren Metal-Fans und bei diesem legendären Festival zu geben. Wacken ist ein internationales Event geworden, zu dem tausende Fans aus aller Welt kommen und mit den deutschen Fans feiern. Es ist also perfekt für die letzte Show dieser unvergesslichen Tour. Überall, wo wir gespielt haben, waren die Fans großartig und die Reaktionen auf die neuen Songs und die Bühnenshow phänomenal. Die Band hat jede einzelne Minute auf der Bühne geliebt.

Als Wacken und ARTE uns gefragt haben, ob sie unseren Auftritt live streamen können, haben wir die Chance ergriffen, um unseren Fans ein Geschenk zum Ende dieser Tour zu machen. Durch das weltweite Streaming dieses Auftritts können wir uns bei den vielen Fans bedanken, vor denen wir gespielt haben und auch bei denjenigen, die uns nicht sehen konnten – denen geben wir die Chance zu sehen, wie spektakulär unsere Livekonzerte sind und was sie verpasst haben.“



Wolfgang Bergmann (Geschäftsführer ARTE Deutschland): „Mit dem Wacken-Livestream von Iron Maiden steuert der ARTE Concert-Festivalsommer auf einen weiteren Höhepunkt zu. Inzwischen weiß ein Millionenpublikum in ganz Europa und jetzt erstmals auch weltweit, dass ARTE die Festivals überall da hinbringt wo Du bist.“



Holger Hübner/Thomas Jensen (Geschäftsführer ICS/Wacken): „Wir freuen uns unglaublich, dass wir allen Iron Maiden- und Wacken-Fans weltweit zum Abschluss der „Book of Souls“-Tournee dieses Highlight anbieten können. Heavy Metal Fans sind die besten Fans der Welt. Dass nun auch alle diejenigen, die kein Ticket für das W:O:A ergattern konnten, in den Genuss dieser „Night To Remember“ kommen, ist einfach nur genial.“



Iron Maiden beim Wacken Open Air “The Book Of Souls World Tour 2016“ - am Donnerstag, 4. August, ab 21.30 Uhr exklusiv und weltweit im Livestream auf concert.arte.tv/de/wacken und www.wacken.com.



Und für alle Metal-Fans, die mehr wollen: Das Wacken Open Air 2016 von 4. bis 6. August auf ARTE Concert. „Wir haben uns entschieden die Tour beim Wacken Festival zu beenden – es erschien uns ideal, das letzte Konzert dieser magischen Tour vor 80.000 wahren Metal-Fans und bei diesem legendären Festival zu geben. Wacken ist ein internationales Event geworden, zu dem tausende Fans aus aller Welt kommen und mit den deutschen Fans feiern. Es ist also perfekt für die letzte Show dieser unvergesslichen Tour. Überall, wo wir gespielt haben, waren die Fans großartig und die Reaktionen auf die neuen Songs und die Bühnenshow phänomenal. Die Band hat jede einzelne Minute auf der Bühne geliebt.Als Wacken und ARTE uns gefragt haben, ob sie unseren Auftritt live streamen können, haben wir die Chance ergriffen, um unseren Fans ein Geschenk zum Ende dieser Tour zu machen. Durch das weltweite Streaming dieses Auftritts können wir uns bei den vielen Fans bedanken, vor denen wir gespielt haben und auch bei denjenigen, die uns nicht sehen konnten – denen geben wir die Chance zu sehen, wie spektakulär unsere Livekonzerte sind und was sie verpasst haben.“„Mit dem Wacken-Livestream von Iron Maiden steuert der ARTE Concert-Festivalsommer auf einen weiteren Höhepunkt zu. Inzwischen weiß ein Millionenpublikum in ganz Europa und jetzt erstmals auch weltweit, dass ARTE die Festivals überall da hinbringt wo Du bist.“„Wir freuen uns unglaublich, dass wir allen Iron Maiden- und Wacken-Fans weltweit zum Abschluss der „Book of Souls“-Tournee dieses Highlight anbieten können. Heavy Metal Fans sind die besten Fans der Welt. Dass nun auch alle diejenigen, die kein Ticket für das W:O:A ergattern konnten, in den Genuss dieser „Night To Remember“ kommen, ist einfach nur genial.“Und für alle Metal-Fans, die mehr wollen: Das Wacken Open Air 2016 von 4. bis 6. August auf ARTE Concert.