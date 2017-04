Die japanischen Postrocker MONO kündigen ihr neues Werk an.



Das wird am 14.10.16 über Pelagic Records erscheinen und auf den Namen "Requiem for hell" hören.Hier schon einmal die Tracklist:1. Death In Rebirth2. Stellar3. Requiem For Hell4. Ely’s Heartbeat5. The Last SceneUnd einen Album Trailer gibt es auch: