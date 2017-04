PHANTOM WINTER kündigen neues Album an

PHANTOM WINTER kündigen ihr zweites Album an.



Das zweite Werk der Band, die aus ehemaligen OMEGA MASSIF Mitgliedern besteht, soll am 16.9.16 via Golden Antenna Records erscheinen.Es wird "Sundown Pleasures" heissen und die Tracklist sieht folgendermaßen aus:1. Sundown Pleasures2. The Darkest Clan3. Bombing The Witches4. Wraith War5. Black Hole Scum6. Black SpaceAußerdem sindan folgenden Daten live zu sehen:19.08.2016 Regensburg (DE) - ?Secret Show“20.08.2016 Karlsruhe (DE), New Noise Festival16.09.2016 Darmstadt (DE), Oetinger Vila (Record Release Show)17.09.2016 Würzburg (DE); Cairo (Record Release Show)30.09.2016 Winterthur (CH), Gaswerk01.10.2016 Wien (A), Das Bach02.10.2016 München (DE), TBA21.10.2016 Marburg (DE), Cafe Trauma TBC22.10.2016 Bischoswerda (DE), Morbus Maximus (Morbide Festspiele)04.11.2016 Oldenburg (DE), Alhambra05.11.2016 Hamburg (DE), AstrastubeMehr Infos unter: