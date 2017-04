Video: KING 810 kündigen neues Album für September an

KING 810, die Band aus Flint, Michigan, hat Details zu ihrem zweiten Album veröffentlicht. "La Petite Morte Or A Conversation With God" erscheint am 16. September 2016 über Roadrunner Records. Sänger David Gunn stimmt die Fans per Videoclip auf das Zweitwerk ein.



Nach eigener Aussage stecken hinter dem Albumtitel ("La Petite Morte" bedeutet "der kleine Tod") zwei Kernthemen der Platte: Erstens die alltäglich in Flint anzutreffende Gewalt und Verzweiflung, die sich auf die Texte von Frontmann David Gunn auswirken. Und zweitens führt diese ständige Konfrontation mit der harten Realität zur fortschreitenden Desensibilisierung und Verschließung der menschlichen Seele. Musikalisch versprechen KING 810, die auf ihrem Debüt "Memoires Of A Murderer" von 2014 stark an SLIPKNOT angelehnten Modern/New Metal gespielt haben, ein breitgefächertes Repertoire.Anfang des Jahres wurden KING 810 übrigens auch in ihrer eigenen Community aktiv, wo sie mit zwei neuen Tracks auf die verheerende Wasserkrise in ihrer Heimatstadt Flint aufmerksam machten: Der Song „We Gotta Help Ourselves“ erschien in Zusammenarbeit mit dem lokalen Textilhersteller Savage Village, der ein dazu passendes, hier erhältliches T-Shirt entwarf. „crow’s feet“ wiederum erschien im Rahmen der Not Safe To Drink: Music For Flint Water Crisis Relief-Charity-Compilation, die hier zu finden ist . Die Einnahmen aus beiden Aktionen gehen an die Flint Child Health & Development Fund. Weitere Informationen dazu finden sich unter www.flintkids.org