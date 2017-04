PAIN stellen Trailer #2 zu "Coming Home" ins Netz und geben Tourdaten bekannt

PAIN haben den zweiten Albumtrailer zu ihrer neuen Scheibe "Coming Home" ins Netz gestellt. Die Platte erscheint am 9. September via Nuclear Blast. Weiter unten findet ihr den Trailer dazu. Außerdem geht die Band um Peter Tägtgrenab Herbst 2016 auf große Europatour, zusammen mit THE VISION BLEAK und den Supportbands DYNAZTY und BILLION DOLLAR BABIES.







Hier die Tourdaten:

13.10.16 Berlin - Astra

14.10.16 Würzburg - Posthalle

15.10.16 Leipzig - Hellraiser

17.10.16 AT-Wien - Szene

19.10.16 Ludwigsburg - Rockfabrik

20.10.16 München - Backstage

21.10.16 CH-Lausanne - Les Docks

22.10.16 Lindau - Vaudeville

23.10.16 Essen - Turock

05.11.16 Markneukirchen - Music Hall

09.11.16 Hamburg - Klubsen 13.10.16 Berlin - Astra14.10.16 Würzburg - Posthalle15.10.16 Leipzig - Hellraiser17.10.16 AT-Wien - Szene19.10.16 Ludwigsburg - Rockfabrik20.10.16 München - Backstage21.10.16 CH-Lausanne - Les Docks22.10.16 Lindau - Vaudeville23.10.16 Essen - Turock05.11.16 Markneukirchen - Music Hall09.11.16 Hamburg - Klubsen