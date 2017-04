PRIMAL FEAR planen Special-Show zum 20-jährigen Jubiläum in 2017

PRIMAL FEAR wollen ihr 20-jähriges Bandbestehen im kommenden Jahr mit einer ganz besonderen Jubiläums-Show in Deutschland feiern.

Wo genau das Konzert stattfinden wird, steht allerdings noch nicht fest, wie Sänger Ralf Scheepers erklärt: "Wir befinden uns gerade in Verhandlungen für einen großen Jubiläumsauftritt. Ich möchte noch nicht so viel verraten, weil es eine Überraschung werden soll. Wir haben ja noch ein Jahr Zeit, um Pläne zu schmieden und alles festzulegen."Ebenfalls 2017 wollen die Power-Metaller eine Live-DVD/CD veröffentlichen. Bassist und Produzent Mat Sinner verrät über den Konzertfilm: "Wir haben eine Show für eine DVD und Live-CD aufgenommen, das wird unser nächstes Projekt sein. Nach unserer Tour werden wir es mischen und nächstes Jahr rausbringen. Letztes Mal haben wir in Amerika ein Live-Album aufgenommen, also wollten wir es diesmal in Europa tun."