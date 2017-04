SIXX:A.M. stellen Mini-Doku ins Netz

SIXX: A.M. machten im Juni 2016 das erste Mal die schwedischen Bühnen unsicher. Die Erlebnisse von Nikki Sixx, DJ Ashba und James Michael im hohen Norden könnt ihr euch unten in der Dokumentation "The Damned Of Scandinavia" anschauen. Nach dem Ende seiner langjährigen Band MÖTLEY CRÜE will Sixx nun keineswegs die Hände in den Schoß legen, sondern im Gegenteil richtig Vollgas geben:



"Neue Musik schreiben, in einer tollen Band sein, mich selbst als Künstler antreiben, eine musikalische Bruderschaft haben - all das ist für mich aufregend. Die Vorstellung, nichts mehr zu tun, wäre sehr schmerzhaft. Ich will nicht makaber sein, aber ich bin schon jenseits der 50. Ich habe mehr Jahre hinter als vor mir, das weiß ich. Also frage ich euch: Da ich diese Wahrheit kenne, sollte ich aufhören? Oder sollte ich noch einen Zahn zulegen?





