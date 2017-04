WACKEN Konzerte im Livestream

Neben IRON MAIDEN werden auch in diesem Jahr diverse Konzerte bei Arte im Livestream vom Wacken Open Air übertragen - live und on demand. Der vorläufige Sendeplan steht nun fest, weitere Acts werden folgen. Alle Shows sind weltweit & umsonst verfolgbar!



Die Streams findet ihr auf stream.wacken.com und concert.arte.tv/de/wacken 16h50-17h35 Henry Rollins17h40-18h05 Hämatom19h30-20h30 Panzerballett20h35-21h25 Phil Campbell’s All Starr Band21h30-00h00 Iron Maiden00h00-00h45 Therapy?00h45-01h00 Born To Lose, Lived To Win: A Tribute To Lemmy Kilmister17h25-18h25 Axel Rudi Pell18h30-19h45 Eluveitie19h50-21h05 Bullet For My Valentine21h10-22h25 Tarja22h30-00h00 Blind Guardian00h15-01h30 Ministry01h45-03h00 Testament17h00-18h10 Metal Church18h15-19h30 Therion19h35-20h50 Steel Panther20h55-22h10 Clutch