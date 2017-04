EUROPE planen für 2017 das nächste Studioalbum

Laut EUROPE-Frontmann Joey Tempest und Drummer Ian Haugland planen die schwedischen Hardrocker die Veröffentlichung einer neuen Studio-Scheibe für 2017.

Anfang nächsten Jahres werde man sich ins Studio befügen, auch eine begleitende Tour sei bereits in Planung.Für Ende 2016 steht außerdem eine Kurztournee ins Haus, um den 30. Geburtstag des EUROPE-Klassikers bzw. Smash-Hit-Albums "The Final Countdown" gebührend zu feiern.Das immer noch aktuelle EUROPE-Album, "War Of Kings", wurde im März 2015 via UDR Music in den Tonträgerfachhandel gebracht.