EQUILIBRIUM posten Lyric-Video zum Track "Born To Be Epic"

EQUILIBRIUM stellen ihr neues Lyric-Video zu dem Song "Born To Be Epic" ins Netz. Der Track stammt von der kommenden Platte "Armageddon", die ab dem 12. August via Nuclear Blast in den Läden steht.







Das Album wurde von Gitarrist René Berthiaume selbst aufgenommen, gemixt und auch produziert. Gemastert wurde es aber von Maor Appelbaum in Los Angeles. Das Cover-Artwork stammt wieder aus der Feder von Skadi Rosehurst.



Die Trackliste von "Armageddon":

01. Sehnsucht

02. Erwachen

03. Katharsis

04. Heimat

05. Born To Be Epic

06. Zum Horizont

07. Rise Again

08. Prey

09. Helden

10. Koyaaniskatsi

11. Eternal Destination



EQUILIBRIUM Festival-Shows:

05.08.16 Wacken - Wacken Open Air

12.08.16 Schlotheim - Party.San Open Air

17.08.16 Dinkelsbühl - Summer Breeze



EQUILIBRIUM, HEIDEVOLK, FINSTERFORST & NOTHGARD:

22.09.16 Nürnberg - Hirsch

24.09.16 Leipzig - Hellraiser

26.09.16 AT-Wien - Szene

30.09.16 Berlin - Bi Nuu

01.10.16 Bochum - Matrix

14.10.16 Karlsruhe - Substage

15.10.16 München - Backstage

