HARDLINE geben erste Details zum kommenden Album bekannt

HARDLINE präsentieren ihr neues Album "Human Nature" am 14. Oktober via Frontiers Music Srl. Die Band um Sänger Johnny Gioeli (AXEL RUDI PELL) startete 2012 ihre Reunion mit der Veröffentlichung des Albums "Danger Zone".

Das Ziel für die aktuelle Scheibe war es, den ursprünglichen HARDLINE-Sound aus dem Jahr 1992, in dem das Debüt "Double Eclipse" auf dem Markt kam upzugraden und mutiger werden zu lassen. In einem Statement von Gioeli heißt es über die Platte: "Der Plan war ein Album zu machen, welches das Gefühl von damals (1992) mit modernem dynamischen Rock verbindet. Schwer und mitten ins Gesicht aber trotzdem mit starken Melodien."01. Where Will We Go From Here02. Nobody's Fool03. Human Nature04. Trapped In Muddy Waters05. Running On Empty06. The World Is Falling Down70. Take You Home08. Where The North Wind Blows09. In The Dead Of The Night10. United We Stand11. Fighting The Battle