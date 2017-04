REFUGE unterzeichnen Deal mit Frontiers Records

REFUGE, die Band um die 1987-1994erRAGE-Besetzung mit Peavy Wagner (v./b.), Manni Schmidt (g.) und Christos Efthimiadis(dr.), wird ein neues Album aufnehmen und hat dafür jüngst einen Plattenvertrag bei Frontiers Music unterschrieben.

Was anfangs als reines Spaßprojekt der drei Freunde gedacht war, die seit 2014 wieder die alten RAGE-Songs gemeinsam auf die Bühne bringen, nahm schnell ernstere Züge an, wie Manni Schmidt erklärt:"Als wir im vergangenen Sommer bei einigen Festivals auftraten, war uns sofort klar, dass unsere Bandchemie wieder stimmte. Diese Shows liefen toll und ganz natürlich, und wir entwickelten neue Songideen, die wir nicht verwerfen wollten, weil sie uns so gut gefallen haben. Irgendwie bekamen die Jungs von Frontiers Wind davon und boten uns einen Deal an. Peavy, Efthi und ich sind sehr glücklich, verkünden zu dürfen, dass es ein Album voller brandneuer Songs von unserer Band REFUGE geben wird."Frontmann Peavy betont außerdem, dass REFUGE und RAGE nach wie vor problemlos nebeneinander existieren werden: "REFUGE und RAGE sind heute zwei ganz unterschiedliche Bands. Mit REFUGE können wir auch alte Songs aus der früheren Ära spielen, die nie ihren Weg auf eine aktuelle RAGE-Setlist gefunden haben. REFUGE bestehen, bis auf mich, auch aus ganz anderen Musikern, die andere Ideen und einen anderen Vibe haben. REFUGE sind eher old school. Die Fans werden das spätestens merken, wenn sie das neue REFUGE-Album in ihren Händen halten."