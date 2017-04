GAMMA RAY-Chef Kai Hansen stellt mit HANSEN & FRIENDS das Video zum neuen Song „Born Free“ vor. Der Track stammt von Kais kommendem Soloalbum "XXX - Three Decades In Metal", das am 16. September via earMUSIC in die Plattenläden kommt.





Unterstützt wurde der Musiker auf der Scheibe von Alex Dietz (HEAVEN SHALL BURN) am Bass, Drummer Daniel Wilding (CARCASS) und Gitarrist/Produzent Eike Freese. Live könnt ihr HANSEN & FRIENDS auf dem diesjährigen Wacken Open Air erleben.