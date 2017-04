Ex-UNDEROATH und MAYLENE AND THE SONS OF DISASTER Sänger nach schwerem Unfall im Krankenhaus

DALLAS TAYLOR, Ex-UNDEROATH und aktueller Sänger der Südstaatenband MAYLENE & THE SONS OF DISASTER wurde letzte Nacht nach einem schweren Unfall mit einem Quad per Hubschrauber ins Krankenhaus in Ocala, Florida verfrachtet. Der Sänger war angeblich mehrere Stunden bewußtlos. Glücklicherweise scheint sich, laut einem Facebook Post seines Bruders Rhett, Dallas Zustand wieder stabilisiert zu haben.





