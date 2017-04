DANZIG: Cover-Album "Skeleton" kommt als limitierte Picture Disc

"Skeletons" erschien im November letzten Jahres via AFM Records. Glenn Danzig sagte über das Album voller Coversongs: "Man könnte sagen, dass die Musik auf "Skeleton" die Basis ist. Es ist die Musik, die ich gehört habe, als ich aufgewachsen bin. Wenn duElvis oder BLACK SABBATH aus meinem Leben streichen würdest, wäre ich wahrscheinlich nicht Glenn Danzig geworden. Ich bin sehr froh, dass beide Seiten auf dieser CD widergespiegelt werden."01. Devil's Angels (DAVIE ALLAN & THE ARROWS-Cover)02. Satan (Theme from "Satan's Sadists")03. Let Yourself Go (ELVIS PRESLEY-Cover)04. N.I.B. (BLACK SABBATH-Cover)05. Lord Of The Thighs (AEROSMITH-Cover)06. Action Woman (THE LITTER-Cover)07. Rough Boy (ZZ TOP-Cover)08. With A Girl Like You (THE TROGGS-Cover)09. Find Somebody (THE RASCALS-Cover)10. Crying In The Rain (THE EVERLY BROTHERS-Cover)