IN FLAMES posten Live-Clip zu "Everything's Gone" von kommender DVD

IN FLAMES haben mit dem Live-Clip zum Song „Everything's Gone“ einen ersten Vorgeschmack auf ihre Konzert-DVD "Sounds From The Heart Of Gothenburg" ins Netz gestellt.

Am 23. September steht "Sounds From The Heart Of Gothenburg" in den Läden und zeigt die aktuellen Live-Qualitäten der Band in Ton und Bild. Der 90 Minütige Streifen enthält die vollständige Performance in der Scandinavium Arena vor insgesamt 10.000 Fans.01. In Plain View02. Everything’s Gone03. Fear Is The Weakness04. Trigger05. Resin06. Where The Dead Ships Dwell07. With Eyes Wide Open08. Paralyzed09. Through Oblivion10. Ropes11. Delight And Angers12. Cloud Connected13. Only For The Weak14. The Chosen Pessimist15. The Quiet Place16. When The World Explodes17. Rusted Nail18. The Mirror’s Truth19. Deliver Us20. Take This Life