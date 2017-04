Die Indie-Rocker AS CITY BURNS aus Louisana haben STEPHEN KEECH, den Sänger von HASTE THE DAY, offiziell für ihr Band-Line-Up bestätigt. Keech hat AS CITY BURNS bereits in der Vergangenheit häufiger als Bassist unterstützt und wird diese Rolle nun fest übernehmen. Zusätzlich wird Stephen aber auch für einige Vocal-Parts zuständig sein. Die Band spielt im Oktober einige Shows in den Staaten.





Sobald es auch europäische Gigs gibt, erfahrt Ihr es hier bei uns.