BLACK SABBATH: Bill Ward definitiv kein Teil der "The End" Abschiedstour

BLACK SABBATHs ehemaliger Schlagzeuger Bill Ward lässt entgegen aller Gerüchte verkünden, dass er kein Teil der BLACK SABBATH-Abschiedstour "The End" sein wird.

In einem Statement auf seiner Facebook-Seite heißt es: "Wir haben kürzlich mitbekommen, dass berichtet wird, dass Bill in England mit BLACK SABBATH auf Abschiedstour gehen würde. Das ist nicht korrekt, darum möchten wir, dass ihr folgendes von uns direkt erfahrt: Bill wird weder in England, noch während sonstiger Termine der "The End"-Tour mit BLACK SABBATH auf der Bühne stehen. Wir danken euch für eure Unterstützung und euer Verständnis."