ARCHITECTS OF CHAOZ: Nach Trennungsmeldungen durch die Band schlägt Paul Di'Anno verbal zurück

Nachdem heute Morgen erst die News zur Trennung von den ARCHITECTS OF CHAOZ und ihrem Sänger PAUL DI'ANNO durch das Netz ging, kommt jetzt der verbale Konter von Paul Di’Anno.

Im Statement der Band klang diese Maßnahme nach einem einvernehmlichen Schritt. Inzwischen hat sich die Di'Anno selbst zu der Situation geäußert und stellt die Sachlage ganz anders dar. So bezeichnet er seine ehemaligen Kollegen als "Verräter" und gibt ebenso an, dass er ihnen den Namen "ARCHITECTS OF CHAOZ" nicht überlassen möchte.Es darf damit gerechnet werden, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde..Hier das Statement von Di'Anno zu diesem Vorgang:"IMPORTANT ANNOUNCEMENTI have just got a message from my so called German band mates, who have decided to go on without me. However I will not let them use the name AOC - "Architects of Chaoz". I hope my new AOC will debut next year with new members and an even heavier sound and energy. I'm looking at my bros in Brazil for this. Goodbye Traitors !!"