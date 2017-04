EUROBLAST FESTIVAL XII: Trailer und finales Billing online

Vom 30. September bis zum 02. Oktober 2016 wird in der Essigfabrik in Köln das EUROPBLAST FESTIVAL mit den musikalischen Schwerpunkten Djent, Progressive Metal und Technical Death Metal veranstaltet.

Um allen Fans und Besuchern ein wenig die Wartezeit zu verkürzen, gibt es nun ein erstes Video zu dem bevorstehenden Event.Neben dem Trailer wurde auch das Line-Up des Euroblast Festival XII veröffentlicht.Euroblast Festival XII: Line-UpAnimals As LeadersIntronautDead Letter CircusAliasesAnima TempoCold Night For AlligatorsExxasensJohn Browne’s Flux ConductMasuriaMateriaObsidian KingdomOmega DiatribePort NoirPrometheeShiningSithu AyeVerderverVeil Of MayaEnslavedScale The SummitA Dark OrbitAll TomorrowsAyahuascaBlack Crown InitiateGhost IrisGrim Van DoomInvivoNe ObliviscarisNo Sin Evaded His GazeOceans Of SlumberSkyharborThe InterbeingVolaBorn Of OsirisBetraying The MartyrsVolumesCircle Of ContemptDeadly Circus FireExist ImmortalDisperseHeart Of A CowardHumanity’s Last BreathJusskaAmber Seas[Soon]NovelistsShieldsJinjerStrains