THE RAVEN AGE werden ihr Debütalbum im Dezember veröffentlichen

THE RAVEN AGE, die Band um George Harris, den Sohn des IRON MAIDEN-Bassers Steve Harris, planen ihr Debütalbum "Darkness Will Rise" im Dezember zu veröffentlichen.

In einem Statement der Band heißt es: "Wir sind sehr stolz und überwältigt von den Reaktionen, die wir bekommen haben. Wir können es kaum abwarten, dieses Album mit den Fans da draußen zu teilen."Das Abschlusskonzert der THE RAVEN AGE-Tour findet übrigens heute auf dem Wacken Open Air statt.01. Darkness Will Rise02. Promised Land03. Age Of The Raven04. The Death March05. Salem's Fate06. The Merciful One07. Eye Among The Blind08. Winds Of Change09. Trapped Within The Shadows10. My Revenge11. The Dying Embers Of Life12. Angel In Disgrace13. Behind The Mask