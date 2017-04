Die Schweden SABATON werden ihr neues Studioalbum namens »The Last Stand« in zwei Wochen via Nuclear Blast veröffentlichen. Heute wurde passend dazu der Liveclip zu 'The Art Of War' (live @ Stereolux, Nantes (France)) online gestellt, welcher Teil der Bonus-DVD ist, die dem Digibook und Earbook beiliegt. Zu sehen gibt es das Video hier: