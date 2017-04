MESHUGGAH: Weitere Infos zum kommenden Album "The Violent Sleep Of Reason"

Langsam kommen immer mehr Infos bzgl. des neuen MESHUGGAH-Albums ans Tageslicht. Wie bereits berichtet, wird das Album nach einem Goya-Gemälde "The Violent Sleep Of Reason" heißen.

Angepeilter Veröffentlichungstermin ist der 7.10.2016 via Nuclear Blast.1. Clockworks2. Born in Dissonance3. MonstroCity4. By the Ton5. Violent Sleep of Reason6. Ivory Tower7. Stifled8. Nostrum9. Our Rage Won’t Die10. Into DecayDas Album wurde von der Band produziert und von Tue Madsen in Dänermark aufgenommen. Auch das Cover wurde nun veröffentlicht.