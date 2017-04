JOE BONAMASSA: Nächstes Live Album in den Startlöchern

Vor gerade einmal vier Monaten veröffentlichte JOE BONAMASSA mit "Blues Of Desperation" sein aktuelles Studioalbum, da steht mit dem Livealbum "Live At The Greek Theater" bereits die nächste Veröffentlichung in den Startlöchern.

Dieses mal handelt sich allerdings um einen besonderen Konzertmitschnitt, da sich der Ausnahmegitarrist auf der hier verewigten "Three Kings Tour" den drei Blues-Legenden Albert King, B.B. King und Freddie King gewidmet hat.Ab dem 23. September steht der neue Release in den Läden und wird als Doppel-CD, Doppel-DVD und 3-LP-Deluxe-Edition erhältlich sein.01. See See Baby02. Some Other Day, Some Other Time03. Lonesome Whistle Blues04. Sittin’ On The Boat Dock05. You’ve Got To Love Her With A Feeling06. Going Down07. I’ll Play The Blues For You08. I Get Evil09. Breaking Up Somebody’s Home10. Angel Of Mercy11. Cadillac Assembly Line12. Oh, Pretty Woman13. Let The Good Times Roll14. Never Make Your Move Too Soon15. Ole Time Religion16. Nobody Loves Me But My Mother17. Boogie Woogie Woman18. Hummingbird19. Hide Away20. Born Under A Bad Sign21. The Thrill Is Gone22. Riding With The Kings