SERIOUS BLACK posten mit "As Long As I'm Alive" erstes Video vom kommenden Album "Mirrorworld"

SERIOUS BLACK veröffentlichen das erste Video "As Long As I'm Alive" vom kommenden Album "Mirrorworld" welches am 9. September auf den Markt kommen wird. Anschließend gehen sie auf eine ausgedehnte Tour.







Hier die Tourdaten:

SERIOUS BLACK on "Mirrorworld Tour":

06.08.2016 (DE) Wacken, Wacken Open Air

10.09.2016 (USA) Atlanta, Progpower Festival

22.09.2016 (AT) Wien, Viper Room

23.09.2016 (AT) Graz, Explosiv

24.09.2016 (AT) Vorchdorf, Runen der Nacht Festival

25.09.2016 (HU) Budapest, Dürer Kert

27.09.2016 (DE) Nürnberg, Hirsch

28.09.2016 (DE) Aschaffenburg, Colos Saal

29.09.2016 (DE) Hamburg, Marx

30.09.2016 (DE) Berlin, Musik & Frieden

01.10.2016 (DE) Monheim am Rhein, Sojus 7

02.10.2016 (NL) Landgraaf, Oefenbunker

03.10.2016 (FR) Paris, La Boule Noir

04.10.2016 (CH) Pratteln, Z7

05.10.2016 (DE) München, Backstage Halle

07.10.2016 (CZ) Prague-Nova, Chmelnice-Percentage

08.10.2016 (DE) Stuttgart, Club Zentral





