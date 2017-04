AMARANTHE haben die Arbeiten an ihrem neuen Studio-Album, das auf den Namen "Maximalism" hören wird, beendet und planen eine Veröffentlichung im Oktober via Spinefarm.

Der Nachfolger zu "Massive Addictive" von 2014 wurde in den Göteborger "Top Floor"-Studios zusammen mit Produzent Jakob Herrman aufgenommen.AMARANTHE werden "Maximalism" mit einer ausgedehnten Welttournee bewerben, die im Oktober in Europa starten wird, unterstützt von SONIC SYNDICATE und SMASH INTO PIECES.