RIVAL KINGS stellen Video zum neuen Song "Drown" ins Netz

RIVAL KINGS sind eine Band, die in London Nächte durchfeiert, in Zürich den Seelenfrieden sucht und nach der Show gerne nochmals auf die Bühne möchte.

Ihr neues Album "WAR" (VÖ 30.09.2016) ist ein Album über den inneren Krieg dieser Generation voller Zweifel und krampfhafter Individualität. Die mit Tabletten vollgepumpte, orientierungslose Generation Y, welche trotz all ihrer Freiheit gefangener und spießiger ist als jene Generationen, welche sie selber gerne belächelt.Eine Generation der Einsamkeit. All diese Gefühle packen die Rival Kings in einen modernen und zeitgemäßen Sound. Die Liebe für elektronische Musik und aktuellen, düsteren Pop hält Einzug in den kraftvollen Sound der Band, welcher sich auf großen Bühnen voll entfaltet. Musik, die mit pumpenden Beats den Dancefloor atmet, den New Wave umarmt, den Pop küsst - und im Herzen doch fragiles Songwriter -Werk ist. Mit einer Kraft und Energie, welche in den letzten beiden Jahren die Zuschauer an zahlreichen Festival- und Clubshows begeisterte (u.a. Zürich Open Air, Gurtenfestival, M4Music Festival oder Stimmen Festival).