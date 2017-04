STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER geben Details zum neuen Studioalbum bekannt

STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER, die aktuelle Version der in den 80ern sehr erfogreichen Band GRIM REAPER werden ihr kommendes Album "Walking In The Shadows" am 23. September via Dissonance Productions auf den Markt bringen.

01. Wings Of Angels02. Walking In The Shadows03. Reach Out04. I'm Coming For You05. From Hell06. Call Me In The Morning07. Rock Will Never Die08. Temptation09. Thunder10. Now You See Me11. Blue Murder12. Come Hell Or High Water"Walking In The Shadows" ist das erste neue Album von GRIM REAPER seit dem 1987er Album "Rock You To Hell".Grimmett kommentiert: "I am tremendously proud of the album. It has taken a long time because it has been fraught with problems, but we have ended up with the best thing I have done in decades. We're all looking forward to bring it to the fans and excited to be doing a world tour, starting straight after its release, and carrying on until 2017."Steve Grimmett - VocalsIn Nash - GuitarChaz Grimaldi - BassPaul White - Drums