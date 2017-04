WACKEN OPEN AIR 2017: Mit 45.000 Karten sind mehr als die Hälfte der Tickets bereits nach wenigen Stunden verkauft

Der Vorverkauf für das Wacken Open Air 2017 startete heute Nacht. 45.000 Tickets sind bereits verkauft. Die begehrten XMAS-Tickets waren binnen zwei Minuten ausverkauft, reguläre Tickets können noch online bestellt werden.

Wenn man von einem Kontingent von 75.000 Karten ausgeht, sind also weniger als die Hälfte der Tickets noch verfügbar. Wenn der Verkauf in diesem Tempo weitergeht (wovon auszugehen ist), darf sich das Wacken Open Air 2017 noch heute ein „sold out“-Schild umhängen.Voraussichtlich ist also Eile geboten: Das Wacken Open Air 2016 war in Rekordzeit ausverkauft.Erste Bandbestätigungen gibt es ebenfalls schon:AMON AMARTHAVANTASIACANDLEMASSHÄMATOMHEAVEN SHALL BURNKREATORLACUNA COILMAYHEMPARADISE LOSTPOWERWOLFSALTATIO MORTISSONATA ARCTICA