SONIC SYNDICATE geben erste Infos zu "Confessions" bekannt

SONIC SYNDICATE werden ihr neues Album "Confessions" am 14. Oktober 2016 via Despotz Records in den gut sortierten Tonträgerfachhandel bringen.



Aufgenommen wurde bei "Purple Skull Music" zusammen mit Produzent Kritoffer Folin und der Albumveröffentlichung folgt eine Europa-Tournee im Vorprogramm von AMARANTHE.

Die Band hatte sich letztes Jahr von ihrer langjährigen Bassistin Karin Axelsson getrennt und sie durch Michel "Miche" Bärzén [ex-DEGRADEAD] ersetzt.



SONIC SYNDICATEs letztes, selbstbetiteltes und bereits fünftes Album wurde im Juli 2014 noch via Nuclear Blast veröffentlicht.



SONIC SYNDICATE sind aktuell:

Nathan J Biggs - Vocals

Robin Sjunnesson - Guitars

Michel Bärzén Bass

