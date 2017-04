SECRET SPHERE posten Infos zum kommenden Live-Album "One Night In Tokyo"

SECRET SPHERE werden ihr erstes Live-Album mit dem Titel "One Night In Tokyo" am 14. Oktober 2016 über Frontiers Records Srl. veröffentlichen.

CD1:01. Intro: A Journey Through Time02. X03. Healing04. Union05. The Fall06. Lie To Me07. Wish And Steadiness08. Legend09. Under The Flag Of Mary Read10. The Scars That You Can't See11. EternityCD2:01. Mr. Sin02. Leonardo Da Vinci03. Lady Of Silence04. Dance With The Devil05. Lie To Me (Studio-Bonustrack feat. Anette Olzon)DVD:01. Intro: A Journey Through Time02. X03. Healing04. Union05. The Fall06. Lie To Me07. Wish And Steadiness08. Legend09. Under The Flag Of Mary Read10. The Scars That You Can't See11. Eternity12. Mr. Sin13. Leonardo Da Vinci14. Lady Of Silence15. Dance With The DevilMichele Luppi: VocalsAldo Lonobile: Lead/Rhythm GuitarsAndrea Buratto: BassMarco Pastorino: Rhythm Guitars and Backing VocalsGabriele Ciaccia: Keyboards & PianoMarco Lazzarini: Drums