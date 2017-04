ROCK WOLVES: Neue Band um Herman Rarebell (ex-SCORPIONS), Michael Voss (MAD MAX) und Stephan Hinz (H-BLOCKX)

Herman Rarebell (ex-SCORPIONS),Michael Voss (MAD MAX) und Stephan "Gudze" Hinz (H-BLOCKX) haben sich unter dem Namen ROCK WOLVES zusammengetan.

Das Rock-Trio hat bereits einen Vertrag bei Steamhammer/SPV (auf dem Foto mit SPV Chef Olly Hahn) unterschrieben und legt am 9. September seine erste Single „Rock For The Nations“ vor. Am 28. Oktober soll dann das Debütalbum folgen.Herman Rarebell beschreibt den Sound der Band als "klassischen Rock, kraftvoll aber nicht zu heavy."