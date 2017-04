ROCK AUF DER BURG 2016: Finale Running Order steht fest

Das ROCK AUF DER BURG-Festival findet dieses Jahr am 27. August zum elften Mal auf der Burg Königstein statt.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Rock AG e.V. werden internationale Bands in Königstein auftreten. Als Headliner konnten die Südafrikaner PRIME CIRCLE verpflichtet werden. Ebenso am Start sind die Senkrechtstarter WHO KILLED BRUCE LEE aus dem Libanon.Hier die Running Order:PRIME CIRCLEWHO KILLED BRUCE LEESAMARAHHI! SPENCERSCHERF & BANDBRAINBOGSHOLLYWOOD INFECTNO JOKECLIFFSIDEFEWSELSTALLONEBASTARDONAZCA SPACE FOXBOILERKarten kosten 12 Euro im VVK und 18 Euro an der Abendkasse. Schüler und Studenten zahlen an der Abendkasse nur 15 Euro!