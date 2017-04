WINTERSTORM präsentieren Lyric-Video zum Song "Pacts Of Blood And Might"

WINTERSTORM werden ihr viertes Studio-Album "Cube Of Infinty" am 19. August 2016 über NoiseArt Records veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band das Lyric-Video zum brandneuen Song "Pacts of Blood and Might". Viel Spaß:Die Band kommentiert:"Aufgepasst und angeschnallt. Ein Song aus der Feder von Gitarrist Michael Liewald. Schnell, hart und melodiös! Eine treibende Metaldampflok mit Ohrwurm- und Mitsingcharakter in bester Winterstorm-Manier. Kraftvolle, dynamische Hooklines für Ohr und Nacken Gutes Songwriting heißt, sich an einen Song erinnern, den noch niemand geschrieben hat - das ist Pacts of Blood and Might"