THE DILLINGER ESCAPE PLAN: Noch ein Album und eine Tour und dann ist erstmal Schluss

Das Jahr 2017 markiert das 20-jährige Jubiläum von The Dillinger Escape Plan. Wie Gitarrist Ben Weinman in einem Interview mit noisey.com verlauten ließ, wird es sich wohl gleichzeitig auch um das Ende der Band handeln.

Nach der Tour zum neuen Album DISSOCIATION, das am 14. Oktober erscheint, soll demnach Schluss sein. „Wir wollten es wie Seinfeld (die TV-Serie Anm.d.R.) machen und die Sache beenden, solange wir noch auf dem Höhepunkt unserer Karriere sind“, so Weinman zur Entscheidung, aufzuhören.



„Unsere Band hat nie größeres Ansehen genossen und war nie populärer. Wir sind wirklich stolz auf unser neues Album, aber man muss eben auch sehen, dass wir 2017 unser 20-jähriges Bestehen feiern werden. Wir wollten nie an den Punkt kommen, aufhören zu müssen, weil wir zu alt sind oder die Leute uns einfach nicht mehr hören wollen.“