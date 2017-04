CHRISTMAS BASH 2016: Zweiter Samstag-Headliner steht fest

Die lauteste Heavy Metal-Weihnachtsfeier Süddeutschlands, das CHRISTMAS BASH, welches vom 9. bis 10. Dezember wieder in Geiselwind stattfindet, nimmt weiter Gestalt an: für den Festival-Samstag konnten die britischen Kult-Rocker von SAXON als zweiter Headliner bestätigt werden.

Nachdem der Freitag ganz im Zeichen des legendären MTV Headbanger ´s Ballroom steht und mit ICED EARTH, KATAKLYSM, ENSIFERUM und UNEARTH, sowie die On Top-Gäste HÄMATOM für einen lautstarken Auftakt sorgt, warten am Samstag Biff Byford und seine Mannen mit absoluten Klassikern der Marke „Wheels Of Steel“, „Crusader“ oder „Denim And Leather“ auf .Ebenfalls bestätigt für den Samstag sind die Krefelder Fantasy Metal-Barden von BLIND GUARDIAN, die Power Metaller von ORDEN OGAN und die fränkische Spaß-Rock-Institution von J.B.O., die mit ihrem aktuellen Album „11“ vor wenigen Wochen erst auf Platz 5 in die deutschen Charts eingestiegen ist.Mittelpunkt des Geschehens wird auch dieses Jahr wieder die große Eventhalle sein. Auf dem Außengelände kuriosen Weihnachtsartikeln auch kulinarisch alles zu bieten hat, was sich ein Metal-Fan so wünscht, einem regionalen Weihnachts-Bockbier, Met, fränkischen Bratwürsten und vielen regionalen Spezialitäten mehr.Freitag, 09.12.2016 im VVK nur 39,00 € + VVK-Gebühr (44,10 €)ICED EARTH • ENSIFERUM • KATAKLYSM • UNEARTH • HÄMATOMSamstag, 10.12.2016 im VVK nur 49,00 € + VVK-Gebühr (55,10 €)BLIND GUARDIAN • SAXON • ORDEN OGAN • J.B.O. • HELL