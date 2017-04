PINK FLOYD veröffentlichen Mega-Box "The Early Years 1965 - 1972"

PINK FLOYD-Fans, fangt schon mal an zu sparen: Nachdem sich die britische Rock-Legende erst kürzlich dazu entschlossen hat, ihren gesamten Studio-Backkatalog neu auf Vinyl heraus zu bringen, steht mit "The Early Years 1965-1972" am 11.11.201 6das nächste groß angelegte Projekt in den Startlöchern. Das Mega-Boxset enthält auf 27 (!) Discs 6 Alben plus eine exklusive Bonus-Compilation mit massenweise unveröffentlichten Demos, TV-Auftritten und Live-Footage (Audio und Video) aus den PINK FLOYD-Archiven - darunter über 20 bislang unveröffentlichte Songs, 7 Stunden bislang unveröffentlichte Live-Aufnahmen und rare Konzertmitschnitte aus der Frühphase der Band.

Verschafft euch zu diesem fetten Teil am besten selbst einen Eindruck im Trailer:Die einzelnen Alben (außer "CONTINU/ATION", das nur im Boxset erhältlich sein wird) werden im Laufe des Jahres 2017 auch separat veröffentlicht. Zudem wird ebenfalls am 11.11.2016 eine 2CD-Compilation namens "CRE/ATION - THE EARLY YEARS 1967 - 1972" mit den Highlights aus dem Boxset erscheinen. Die Trackliste zum Boxset gibt's hier . Ihr interessiert euch nur für die Highlights der Doppel-CD? Dann schaut euch hier die darauf enthaltenen Tracks an Folgende Alben werden in der Box enthalten sein:Das erste Segment befasst sich mit der Syd Barrett-Phase der Band, von den Demos vor der Verbindung mit EMI über die Non-Album-Hitsingles und die dazugehörigen Tracks bis hin zu bisher unveröffentlichten Songs, wie die neu gemixten Vegetable Man und In The Beechwoods, und den BBC-Session-Aufnahmen. Pink Floyd haben für die Box zusätzlich die Tapes von einem unveröffentlichten Konzertmitschnitt in Stockholm aus dem Jahr 1967 besorgt. Die DVD/Blu-ray zeigt unter anderem historische TV-Auftritte sowie eigenes Filmmaterial von Pink Floyd.Dieser Teil spürt der Zeit unmittelbar nach dem Ausstieg von Syd Barrett nach, als Pink Floyd noch immer Singles komponierten und gleichzeitig ihren ureigenen, einzigartigen, eher instrumental ausgerichteten Stil entwickelten. Es gibt einige Non-Album-Singleveröffentlichungen zu hören, außerdem eine jüngst aufgespürte Session aus den Capitol Records Studios in Los Angeles, weitere BBC-Sessions und andere Tracks.Die DVD/Blu-ray enthält den kürzlich restaurierten Promo-Clip zu Point Me At The Sky, einige internationale TV-Auftritte und eine Auswahl von Songmaterial aus weiteren TV-Shows.Im Jahre 1969 enthüllten PINK FLOYD ihre zweiteilig konzipierte Live-Produktion von "The Man" und "The Journey", die eine 24-stündige Zeitspanne von Träumen, Aufwachen und anderen Aktivitäten umfasst. Das Werk wurde nie in dieser Form veröffentlicht, wenn auch einige der Songs auf dem Soundtrack "More" und dem Album "Ummagumma" benutzt wurden. Dieser Teil der Box blickt zurück auf die Tour zu "The Man" und "The Journey" und präsentiert Live-Performances aus Amsterdam und Performances für die BBC London, enthält aber auch die Bonustracks aus dem "More"-Soundtrack, die im Film, aber nicht auf dem Album zu hören waren. Außerdem gibt es Non-Album-Tracks wie eine frühe Version von Embryo aus dem Harvest-Sampler "Picnic". Das Videomaterial zeigt 20 Minuten aus den Proben zu "The Man"/"The Journey" in der Royal Festival Hall unter der Regie von Anthony Stern. Unter den Aufnahmen finden sich Afternoon (Biding My Time), The Beginning (Green Is The Colour), Cymbaline, Beset By Creatures Of The Deep und The End Of The Beginning (der letzte Teil von "A Saucerful Of Secrets") sowie weiteres Performance-Footage aus jenem Jahr.Ende 1969 und zu Beginn des Jahres 1970 nahmen Pink Floyd ihren Beitrag zu Michelangelo Antonionis differenzierter Perspektive auf die US-Gesellschaft mit dem Titel ‚Zabriskie Point' auf und mixten ihn. Drei Songs wurden auf dem Soundtrack veröffentlicht und vier weitere erschienen auf der erweiterten 4 CD-Edition aus dem Jahr 1997. Vorher nie auf einer Pink Floyd CD veröffentlicht, versammelt dieses Segment remixte und ergänzte Versionen des ‚Zabriskie Point'-Audiomaterials.Im selben Jahr erreichten Pink Floyd ihre erste Album-Nummer-1 im UK, "Atom Heart Mother", eine Kooperation mit Ron Geesin. Die Aufnahmen enthalten die erste Performance für die BBC mit Orchester und Chor sowie den Original Quadrophonie-Mix auf einer DVD.Das Videomaterial präsentiert eine volle Stunde PINK FLOYD beim Auftritt im TV-Sender KQED in San Francisco und Auszüge aus historischen Aufführungen von "Atom Heart Mother" sowie Material des französischen Fernsehens aus einem Bericht zum St. Tropez-Festival in Südfrankreich.1971 nahmen Pink Floyd das Album "Meddle" mit dem eine LP-Seite langen Echoes auf, das von vielen als Grundlagenarbeit für "The Dark Side Of The Moon" betrachtet wird und daher ein höchst wichtiger Bestandteil des PINK FLOYD-Kanons ist.Dieser Teil der Box bietet Teile der Originaldemos, als sich das Projekt von "Nichts" bis zur "Rückkehr des Sohnes von Nichts" entwickelte sowie eine damals entstandene BBC Session-Aufnahme.Das Audio bzw. Videomaterial enthält den originalen, unveröffentlichten Mix von Echoes, aber auch Live-Material aus dem Jahr 1971, darunter Songs, die mit Roland Petit und seiner Marseille Ballet Company aufgeführt wurden.Im Jahre 1972 reisten PINK FLOYD nach Hérouville, nördlich von Paris, um dort in den Strawberry Studios, die im Chateau des Städtchens ansässig waren, Aufnahmen zu machen. In bemerkenswerten zwei Wochen komponierten sie eines ihrer geschlossensten Alben und nahmen es dort auch auf: "Obscured By Clouds", den Soundtrack zu Barbet Schroeders "La Vallée". 1972 wurde auch "Pink Floyd Live At Pompeii" veröffentlicht, ein Film unter der Regie Adrian Mabens, der die Band zeigt, wie sie ohne Publikum im historischen Römischen Amphitheater in Pompeji performen. Das Videomaterial enthält Ausschnitte aus dem Film "Live In Pompeji" in neu editierten 5.1 Audiomixen, außerdem damaliges Material aus dem französischen Fernsehen sowie Live-Mitschnitte aus dem Konzert im Brighton Dome im Jahr 1972 und weitere Performances mit der Roland Petit Ballet Company.CONTINU/ATION (nur im 'The Early Years 1965-1972' Box-Set) Eine Bonus-CD/DVD/Blu-ray-Sammlung mit einer CD mit frühen BBC Radio-Sessions, den Audiotracks aus dem Film ‚,The Committee", dem Live-Soundtrack von PINK FLOYD zur Mondlandung der NASA im Jahr 1969 und vielem mehr. Das Audio- bzw. Videomaterial besteht aus drei Feature-Filmen: ‚The Committee', ‚More' und ‚La Vallée' (Obscured By Clouds) sowie aus weiterem Live-Footage und Festivalauftritten der Band.