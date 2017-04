Ex-UNDEROATH Sänger DALLAS TAYLOR nach Quad-Unfall auf dem Weg der Besserung

DALLAS TAYLOR (Ex-UNDEROATH) befindet sich eine Woche nach seinem schweren Quad Unfall in Morriston, Florida mittlerweile auf dem Weg der Besserung. 2 Mitglieder seiner Band MAYLENE & THE SONS OF DISASTER haben den 36jährigen im Krankenhaus besucht und danach folgendes gepostet:









Seine Mutter Dottie klingt noch nicht ganz so zuversichtlich, da das linke Auge des Sängers möglicherweise einen Nervenschaden erlitten hat.







Wer sich ein wenig an den immensen Krankenhauskosten beteiligen möchte, die auf die Taylor-Familie zukommen, kann dies weiterhin über diese GoFundMe-Kampagne