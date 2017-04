BLIND GUARDIAN: Doppel-Live-Album für 2018 und Orchester-Album für 2019 geplant

BLIND GUARDIAN-Fans können sich mächtig freuen, auch wenn es noch etwas dauern wird: 2018 soll ein neues Live-Album erscheinen, gefolgt von der lang angekündigten Orchester-Scheibe 2019. Im Gespräch mit "The Metal Voice", das ihr euch unten im Video anschauen könnt, verrät Frontmann Hansi Kürsch über die geplanten Veröffentlichungen:

"Das Orchester-Album wird ausschließlich neue Songs beinhalten. Wir haben damit begonnen, als wir "Nightfall In Middle-Earth" aufnahmen. Damals schrieben wir die ersten beiden Songs, und ich wollte sie unbedingt auf "Nightfall" haben. Aber die anderen Jungs fanden: 'Die passen nicht zum Album. Sie sind zu speziell. Also warum nicht ein ganzes Album mit solchen Tracks aufnehmen?' Ich antwortete: 'Ja, tolle Idee. Das bringen wir in fünf Jahren raus (lacht).' Zwanzig Jahre später arbeiten wir immer noch daran. Ich lag zwar seit 1995 immer daneben, aber ich denke, das Orchester-Album wird 2019 erscheinen. Wir haben letztes Jahr sehr viele Shows mitgeschnitten und veröffentlichen 2018 ein Doppel-Live-Album. Ich schätze, wenn wir von unserer Nordamerika-Tour zurück sind, werden wir im November mit dem Mix beginnen."