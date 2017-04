CRADLE OF FILTH planen ihr nächstes Studioalbum im September 2017 auf den Markt zu bringen. Die Arbeiten dazu sind bereits in vollem Gange.

Die Band zieht sich für den wochenlangen Schreibprozess nach Tschechien zurück. In einem Statement der Briten heißt es dazu: "Das wird bestimmt eine super Zeit, wir hauen ordentlich in die Tasten und wir alle wissen ja, wie günstig das Bier in Tschechien ist"