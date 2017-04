OPETH posten "Making-Of"-Videos zum kommenden Album "Sorceress"

OPETH werden ihr mittlerweile zwölftes Studio-Album, welches auf den Titel "Sorceress" hören wird, am 30. September 2016 via Nuclear Blast bzw. des bandeigenen Labels Moderbolaget Records veröffentlichen.

"Sorceress" wuirde in den "Rockfield Studios" in Wales aufgenommen, wo OPETH bereits "Pale Communion" von 2014 mit Produzent Tom Dalgety aufgenommen hatten.01. Persephone02. Sorceress03. The Wilde Flowers04. Will O The Wisp05. Chrysalis06. Sorceress 207. The Seventh Sojourn08. Strange Brew09. A Fleeting Glance10. Era11. Persephone (Slight Return)