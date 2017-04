BLACK TRIP: Neuer Schlagzeuger, neuer Name

Musikalisch soll sich dabei nichts ändern. Ob bei der Entscheidung die gleichnamige Melo-Death-Band aus Mexico eine Rolle gespielt hat, ist bisher nicht bekannt.

Hier das offizielle Statement der Band:



"Black Trip as you know it has come to an end! Jonas Wikstrand has departed ways on good terms with the band. Our new drummer Anders “Bentan” Bentell is now a full time member! As we currently are working on our third album we have decided to continue into the new era under a new name. We will stay True to the music style of the first two albums. We will announce the new name over the next week! Stay tuned for more updates!"