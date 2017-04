DARKTHRONE: Neues Album heißt "Arctic Thunder"

Wie die Band nun über die offizielle DARKTHRONE-Facebook-Präsenz wissen ließ, wird das neue Album auf den Namen "Arctic Thunder" hören und ist nach einer alten und obskuren norwegischen Metalband aus den Achtzigern benannt, die mit dieser Namensgebung ausdrücklich einverstanden war.



Das Album soll am 14.10.2016 erscheinen. Die Tracklist ließt sich wie folgt:1. Tundra Leach - 05:022. Burial Bliss - 04:593. Boreal Fiends - 05:504. Inbred Vermin - 05:495. Arctic Thunder - 04:416. Throw Me Through the Marshes - 05:007. Deep Lake Tresspass - 04:488. The Wyoming Distance - 03:14