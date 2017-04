CRYSTAL BALL posten Video zum Titelsong vom kommenden Album "Déjà-Voodoo"

CRYSTAL BALL werden ihr neues Album "Déjà-Voodoo" am 2. September 2016 bei Massacre Records auf den Markt bringen. Es ist das bereits neunte Studioalbum der Band, die mit dem Vorgängeralbum „LifeRider“ die Messlatte selbst sehr hoch gelegt haben.

1.Déjà-Voodoo2.Director's Cut3.Suspended4.Never A Guarantee5.Reaching Out6.Home Again7.To Freedom And Progress8.Time And Tide9.Without A Net10.Dr. Hell No11.To Be With You Once MoreJetzt haben CRYTAL BALL das Video zum Titeltrack "Déjà-Voodoo" ins Netz gestellt. Viel Spaß!