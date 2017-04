OF MICE & MEN streamen neuen Song

OF MICE & MEN präsentieren mit "Real" einen brandneuen Song aus dem am 09.09. erscheinenden neuen Album „Cold War“ (Rise Records / BMG / ADA Warner). Hört euch die Nummer hier an:







Zuvor veröffentlichte die Band bereits das Video zu „Pain“:









Das neue Release „Cold War“ wurde erneut mit dem vielfach ausgezeichneten Produzent David Beendet aufgenommen, der bereits mit Bands wie Paramore, Breaking Benjamin und Papa Roach zusammen gearbeitet hat. Momentan touren OF MICE & MEN mit Slipknot und Marylin Manson durch die USA. Nach der Tour mit Linkin Park 2014 und den Auftritten bei Rock Am Ring / Rock Im Park Anfang des Monats werden die Amerikaner im Herbst für eine ausgedehnte Headliner-Tour nach Deutschland zurückkehren:



Of Mice And Men - Live 2016:

13.10.2016: Köln - Live Music Hall

15.10.2016: Frankfurt - Batschkapp

16.10.2016: München - TonHalle

17.10.2016: Stuttgart - LKA-Longhorn

20.10.2016: Wien (AT) - Arena

21.10.2016: Leipzig - Täubchenthal

23.10.2016: Berlin - Columbia Theater

