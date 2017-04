OPERATION:MINDCRIME streamen mit "The Fight" weiteren Song vom kommenden Album "Resurrection"

Die um den ehemaligen QUEENSRYCHE-Sänger Geoff Tate versammelten OPERATION: MIDCRIME haben mit "The Fight" einen weiteren Song von ihrem kommenden Album "Resurrection" veröffentlicht. Die Platte selbst wird am 23. September via Frontiers Music erscheinen.

01. Resurrection02. When All Falls Away03. A Moment In Time04. Through the Noize05. Left For Dead06. Miles Away07. Healing My Wounds08. The Fight09. Taking On The World [Feat. Tim "Ripper" Owens And Blaze Bayley]10. Invincible11. A Smear Campaign12. Which Side You're On13. Into The Hands Of The World14. Live From My Machine