SAINT VITUS releasen mit "Live Vol. 2" das erste Livealbum seit 1990

SAINT VITUS werden am 23. September 2016 ein Live-Album, konsequenterweise "Live Vol. 2" betitelt, via Season Of Mist in den Fachhandel bringen.

Das erste offizielle Live-Machwerk "Live" wurde bereits im Jahre 1990 veröffentlicht.01. War Is Our Destiny02. Look Behind You03. Let Them Fall04. The Bleeding Ground05. Patra (Petra)06. The Troll07. The Waste Of Time08. White Stallions09. Thirsty And Miserable10. Dying Inside11. Born Too LateSAINT VITUS haben "Live Vol. 2" während der Tour zu ihrem Comeback-Album, "Lillie: F-65" [2012], am 19. März 2013 in der "Kulturfabrik" in Esch-sur-Alzette, Luxemburg, mitgeschnitten."Live Vol. 2" wird als Digipak und als Dreifach-Vinyl, jeweils streng limitiert, veröffentlicht, beide Versionen enthalten auch die Live-Aufnahme "Marbles In The Moshpit", ein Mitschnitt aus dem kanadischen Ontario von Dezember 1984, der bisher nur als Bootleg und limitiertem Vinyl zu bekommen war [zu hören ist das SAINT VITUS-Line-Up Dave Chandler, Mark Adams, Scott Reagers und der im Jahre 2000 verstorbene Drummer Armando Acosta].Dave Chandler - GuitarScott "Wino" Weinrich - VocalsMark Adams - BassHenry Vasquez – Drums