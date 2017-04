BULLET FOR MY VALENTINE werden sich in Kürze ans Songwriting für einen Nachfolger zu "Venom" aus dem Jahre 2015 machen.



Die Waliser hatten erst neulich einen Plattendeal mit Search And Destroy/Spinefarm Records unter Dach und Fach gebracht, nachdem "Venom" im August 2015 noch via RCA erschienen war.