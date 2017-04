ICY STEEL: Alle Infos zum anstehenden Album "Through The Ashes"

ICY STEEL werden am 23. September ein neues Album mit dem Titel "Through The Ashes" als 2CD veröffentlichen.

Artwork und Tracklist der Platte sind bereits jetzt verfügbar:01. Last Man On The Earth02. Fire And Flames03. The Day Became Night04. Ritual Of The Wizard05. Last Thing To Destroy06. ...And The Warriors Return07. Today The Rain Cries08. The Earth After Man01. Bard's Dream In The Silent Woodland02. Ashes Of Glory03. Inside The Glass Place04. Shaman's Death05. The Weight Of Signs